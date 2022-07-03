Москва, 3 июля, 2022, 03:31 — ИА Регнум. В Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации считают, что страны Ближнего Востока, Азии, а также Южной и Центральной Америки могут стать перспективными экспортными рынками для продукции российского лесопромышленного комплекса. Об этом 3 июля пишет ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лес

В ведомстве отметили, что со многими странами российские предприятия сотрудничали и до введения санкций со стороны Евросоюза.

В Минпромторге также подчеркнули, что сегодня отечественные предприятия активно перестраивают как импортные, так и экспортные логистические потоки.