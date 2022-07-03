Москва, 3 июля, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Адвокат юридической группы «Яковлев и партнёры» и преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова сообщила, что в настоящее время полис обязательного медицинского страхования даёт жителям России право на получение бесплатной медицинской помощи в ряде частных организаций. Об этом она рассказала изданию «Прайм» 3 июля.

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«Медицинские работники не могут отказывать в оказании экстренной медицинской помощи, даже если у человека нет денег ее оплатить. За такой отказ предусмотрена административная и уголовная ответственность», — рассказывает адвокат. Евгения Рыжкова отметила, что для получения медицинской помощи в частных учреждениях может потребоваться направление от лечащего врача.

Эксперт также рассказала, что возможности бесплатной медицины«строго ограничены тарифами и программой госгарантий». Например, стоматологическая помощь по ОМС ограничена тарифом на медицинскую услугу.