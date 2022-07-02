Москва, 3 июля, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Исполнителя Егора Крида госпитализировали в одну из московских клиник. Об этом артист сообщил в своём телеграм-канале 2 июля.

Igor Egor Егор Крид

По словам музыканта, он почувствовал недомогание ещё утром 1 июля 2022 года. Что именно произошло с Егором Кридом — неизвестно, однако он добавил, что его «общее состояние — пойдёт».

Напомним, что 30 июня 2022 года Егор Крид (Егор Булаткин) представил видеоклип на свою песню «Девочка, не плачь». Релиз трека состоялся ещё 24 июня — он был приурочен 28-летию музыканта.