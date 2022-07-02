Махачкала, 3 июля, 2022, 02:12 — ИА Регнум. В результате падения автомобиля с туристами в ущелье пострадали шесть человек в Докузпаринском районе Дагестана. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла возле вела Куруш, автомобиль с шестью туристами опрокинулся в ущелье, пятеро человек смогли выбраться самостоятельно, одному потребовалась помощь спасателей для деблокировки. Мужчина, которого пришлось деблокировать, получил серьёзные травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Ахтынской районной больницы. Сейчас его жизнь вне опасности.

Остальные пятеро пострадавших получили ушибы и переломы, им была оказана помощь в Докузпаринской ЦБ, затем трое были переведены для дальнейшего лечения в ЦГБ города Дербента.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели троих человек в результате съезда автомобиля в оросительный канал в Саратовской области.