Москва, , 02:08 — REGNUM Директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал, что, согласно статистике, большая часть пользователей не уделяет должного внимания безопасности и цифровой гигиене своего мобильного устройства. Об этом он сообщил изданию «Прайм» 3 июля.

Смартфон

«Ни в коем случае нельзя хранить в заметках или файлах мобильного устройства пароли и другие учетные данные от соцсетей, банковских приложений, электронной почты, — предостерегает эксперт. — Не следует также хранить на телефоне фотографии или скриншоты паспорта, СНИЛСа и иных идентифицирующих пользователя документов. В случае компрометации этих данных злоумышленники могут использовать их для оформления микрокредитов и иных online-займов», — рассказывает Дворянский.

Эксперт также отметил, что пользователям смартфонов стоит регулярно чистить кэш и cookies, а также внимательно относиться к посещаемым ресурсам в интернете и использовать только официальные магазины для скачивания приложений.