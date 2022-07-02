Штат Калифорния, США, 3 июля, 2022, 02:03 — ИА Регнум. Барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер высказался о своей госпитализации. Он опубликовал пост на эту тему в личном аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Цитата из видеоролика на песню Misery Business Трэвис Баркер

Баркер рассказал о том, что причиной его экстренного обращения в клинику стал панкреатит, вызванный врачебной ошибкой. «Во время эндоскопии мне удалили очень маленький полип в очень чувствительной области. Этим обычно занимаются специалисты, которые, к сожалению, повредили дренажную трубку… Это привело к угрожающему жизни панкреатиту», — поделился он.

Напомним, что 29 июня 2022 года Трэвиса Баркера госпитализировали в одну из клиник Калифорнии (США). Западные СМИ сообщали, что врачи диагностировали у музыканта панкреатит.