Бостон, США, 3 июля, 2022, 01:45 — ИА Регнум. 86-летняя жительница Бостона (США) Бетт Нэш попала в Книгу рекордов Гиннесса как стюардесса с самой продолжительной карьерой. Об этом 3 июля пишет «Интерфакс».

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Нэш проработала в авиации 65 лет — свою карьеру она начала в 1967 году в авиакомпании Eastern Airlines. Она до сих пор работает в American Airlines без каких-либо перерывов в карьере.

По словам самой стюардессы, большую часть из этих 65 лет она проработала на рейсе Нью-Йорк-Бостон-Вашингтон.