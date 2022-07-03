Москва, , 01:41 — REGNUM Жертвой пожара в частной наркологической клинике в городе Москве. Об этом 3 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Пожар Dave Hogg

Пожар произошёл на северо-востоке Москвы в частной клинике, расположенной на улице Черского. Загорелось трёхэтажное здание, возгорание произошло на первом этаже. В клинике, со слов врачей, находилось на момент пожара девять пациентов.

Площадь возгорания составила 50 кв. метров, горели оборудование и отделка внутри здания. Открытое горение ликвидировано, специалисты проверяют все этажи здания.

В результате пожара погиб один человек, восемь человек удалось спасти через окна здания. Два человека пострадали. О полной ликвидации пожара было заявлено в 00:43 мск.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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