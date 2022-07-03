Берлин, , 01:37 — REGNUM Государственный министр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот из партии «Зелёных» выступила против отмены российской культуры из-за специальной военной операции на Украине. Об этом 3 июля пишет ТАСС.

Германия Petra B. Fritz

«Я считаю, что бойкот — это совершенно неправильно», — говорит политик. Как отмечает СМИ, Рот добавила, что считает русскую культуру великой и не позволит её отнять у себя.

Ранее в статье для издания The Spectator историк британско-немецкого происхождения Катя Хойер сообщила, что большинство жителей на востоке Германии отказываются воспринимать Россию как врага. Она утверждает, что живущие на территории ГДР немцы относятся к РФ дружелюбнее, чем жители западной части страны — при этом 60% всего населения страны не поддерживают жесткую политику властей Германии в отношении России.

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