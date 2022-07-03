Москва, , 01:08 — REGNUM Юбилейный концерт группы «Руки Вверх» в спортивно-развлекательном комплексе «Лужники» посетили свыше 72 тыс. человек. Об этом лидер коллектива Сергей Жуков 3 июля рассказал в своём телеграм-канале.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков Скриншот с YouTube

Мероприятие было посвящено празднованию 25-летия группы. Как отметил сам Сергей Жуков, это «самый важный и большой концерт» для коллектива.

Напомним, что «Руки Вверх» — это российская поп-группа, основанная музыкантами Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. В 2006 году она прекратила своё существование, а в 2008 году продолжила музыкальную деятельность, но уже без Алексея Потехина.

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