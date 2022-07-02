Москва, 3 июля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Юбилейный концерт группы «Руки Вверх» в спортивно-развлекательном комплексе «Лужники» посетили свыше 72 тыс. человек. Об этом лидер коллектива Сергей Жуков 3 июля рассказал в своём телеграм-канале.

Скриншот с YouTube Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков

Мероприятие было посвящено празднованию 25-летия группы. Как отметил сам Сергей Жуков, это «самый важный и большой концерт» для коллектива.

Напомним, что «Руки Вверх» — это российская поп-группа, основанная музыкантами Сергеем Жуковым и Алексеем Потехиным. В 2006 году она прекратила своё существование, а в 2008 году продолжила музыкальную деятельность, но уже без Алексея Потехина.