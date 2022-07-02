Афины , 3 июля, 2022, 01:03 — ИА Регнум. В Афинах (Греция) произошла перестрелка полицейских и преступников, в ходе которой один из бандитов был убит. Об этом сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос в своём Twitter-аккаунте.

(сс) George Laoutaris Полиция Греции

«Двое полицейских противостояли в (районе) Патисии бандитам, с которыми произошла перестрелка, один из преступников мёртв. Они самоотверженно спасли граждан, оба были ранены, к счастью легко», — рассказал Теодорикакос. Он также добавил, что с сотрудниками полиции «всё будет хорошо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Греции албанские мигранты спасли семимесячного грудничка от убийцы. Гражданин Греции попытался задушить собственного ребёнка после ссоры с его матерью — случайные прохожие услышали призывы матери о помощи и спасли малыша.