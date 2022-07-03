Ташкент, 3 июля 2022, 00:55 — REGNUM Первые пострадавшие и, возможно, погибшие, появились в результате протестов в узбекском городе Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан. Об этом 3 июля сообщил телеграм-канал Readovka.

Здание парламента Каракалпакии. Нукус
Здание парламента Каракалпакии. Нукус
Bakhadirkaramatdinov

Каналом опубликованы видеозаписи, где многотысячная толпа протестующих собралась возле здания администрации города. На некоторых видеокадрах можно увидеть, как несут пострадавших людей, а также как раненым оказывают помощь медики скорой помощи.

Число возможных пострадавших не уточняется, но утверждается, что число видеозаписей с пострадавшими людьми стремительно растёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в Нукус 2 июля, ввёл в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения, который будет действовать с 3 июля по 2 августа.

Напомним, несанкционированные акции протеста состоялись в Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан, из-за поправок в конституцию страны. Уточняется, что организаторы беспорядков неверно истолковали конституционную реформу и предприняли попытку захвата власти в Каракалпакстане. В МВД Республики сообщили о задержании организаторов беспорядков.

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