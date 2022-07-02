Ташкент, 3 июля, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Первые пострадавшие и, возможно, погибшие, появились в результате протестов в узбекском городе Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан. Об этом 3 июля сообщил телеграм-канал Readovka.

Bakhadirkaramatdinov Здание парламента Каракалпакии. Нукус

Каналом опубликованы видеозаписи, где многотысячная толпа протестующих собралась возле здания администрации города. На некоторых видеокадрах можно увидеть, как несут пострадавших людей, а также как раненым оказывают помощь медики скорой помощи.

Число возможных пострадавших не уточняется, но утверждается, что число видеозаписей с пострадавшими людьми стремительно растёт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, прибывший в Нукус 2 июля, ввёл в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения, который будет действовать с 3 июля по 2 августа.

Напомним, несанкционированные акции протеста состоялись в Нукусе, столице Автономной Республики Каракалпакстан, из-за поправок в конституцию страны. Уточняется, что организаторы беспорядков неверно истолковали конституционную реформу и предприняли попытку захвата власти в Каракалпакстане. В МВД Республики сообщили о задержании организаторов беспорядков.