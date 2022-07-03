Ноттингем, Великобритания, , 00:51 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» близок к подписанию 26-летнего французского универсального защитника «Майнца-05» Муссы Ньяката.

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По информации источника, Мусса Ньякат станет четвертым трансфером «Ноттирнгем Фореста» в текущее летнее трансферное окно после подписаний Авоньи, Дина Хендерсона и Жюльяна Бьянконе.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Мусса Ньякат принял участие тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, из которых два — с пенальти. Также француз получил одну желтую карточку.

Текущее соглашение Ньяката с «Майнцем-05» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает французского защитника в 18 миллионов евро.