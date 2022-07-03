Москва, , 00:47 — REGNUM Все банки России теперь обязаны при предоставлении ипотеки учитывать полную стоимость кредита (ПСК) — она не может превышать среднерыночную более чем на треть. Соответствующая поправка в закон о потребительском кредите вступила в силу сегодня, 3 июля.

Кредит Анна Рыжкова © ИА REGNUM

С этим нововведением кредитные организации будут обязаны соблюдать ограничение, выдавая не подпадающие под госпрограммы ипотечные кредиты на покупку квартир, машино-мест, земельных участков, на строительство жилых домов и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

Добавим, что поправка в закон о потребительском кредите была принято Госдумой ещё в июне 2021 года. Позже её одобрил и президент РФ Владимир Путин.