Псков, 3 июля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. В деревне Любанск Псковской области ликвидировали открытое горение в музее-заповеднике Римского-Корсакова. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.

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Как отметили в пресс-службе, пострадавших в пожаре нет. «Предварительная площадь пожара — 625 квадратных метров. Причина — неосторожное обращение с огнем при осуществлении огневых работ при ремонте кровли», — рассказали в ведомстве.

Добавим, что, по данным регионального главка МЧС, в результате пожара здание выгорело на площади 200 квадратных метров — удалось спасти только половину усадьбы. Сумма ущерба устанавливается.