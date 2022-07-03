Амстердам, , 00:45 — REGNUM 29-летний фланговый атакующий защитник амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Николас Тальяфико намерен покинуть клуб нидерландской Эредивизи в летнее трансферное окно. Об этом 2 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

Николас Тальяфико Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, на Тальяфико претендует «Лион», который не смог подписать латераля «Фейеноорда» Тайрелла Маласию.

В прошедшем сезоне Эредивизи 2021/22 Тальяфико принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

В последнее зимнее трансферное окно в подписании Николаса Тальяфико была заинтересована каталонская «Барселона», которую возглавляет Хави.

Тальяфико выступает за «Аякс» с 5 января 2018 года после перехода из «Индепендьенте» за 4 миллиона евро. Текущее соглашение аргентинца с амстердамским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.