Брентфорд, Великобритания, , 00:42 — REGNUM 20-летний латераль «Болоньи» и сборной Шотландии по футболу Эрон Хики может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо, на шотландца претендует «Брентфорд».

Футбольный клуб «Болонья» (сс) RonnyK

По информации источника, «Брентфорд» готов предложить итальянскому клубу 14 миллионов фунтов за трансфер 20-летнего футболиста. На следующей неделе Эрон Хики прибудет в Англию для прохождения медицинского осмотра.

В прошедшем сезоне Эрон Хики принял участие в 36-ти матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Болонью» Эрон Хики выступает с 24 сентября 2020 года после перехода из «Хартс» за 1,7 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает латераля в 18 миллионов евро.