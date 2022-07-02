Лондон, 3 июля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. 2 июля итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что футбольный клуб «Фулхэм» согласовал трансфер 26-летнего опорного полузащитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Жоау Пальиньи.

Sporting.pt «Спортинг»

По информации источника, английский клуб заплатит за трансфер футболиста 22 миллиона евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Жоау Пальинья принял участие в 38 матчах за «Спортинг» во всех турнирах (Примейра Лига, Кубок Португалии, Кубок Лиги, Лига Чемпионов УЕФА), в которых отметился тремя забитыми мячами.