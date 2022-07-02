Берлин, 3 июля, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Замещение российского газа за счёт поставок сжиженного природного газа (СПГ) обойдётся Германии в сумму около €1 трлн. Об этом рассказал 2 июля немецкий экономист, специалист по фондовым рынкам Йенс Эрхардт в своём интервью газете Handelsblatt.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Как пояснил специалист, Германия и Европа наносит себе огромный ущерб, поддерживая санкции против России и отказываясь от российских энергоносителей. Эрхардт напомнил, что Германия очень зависима от традиционных отраслей промышленности, таких как автомобилестроение.

По мнению Эрхардта, в ближайшие четыре года Германия не сможет ничем заменить дешёвый российский газ. Наращивание мощностей по СПГ обойдётся Германии в €1 трлн, а «зелёные» источники энергии приведут к удорожанию производства. Это значит, что Германия станет дороже как площадка для производства, а следовательно, менее конкурентоспособной, что приведёт к сокращению экспорта.

При сокращении поставок российского газа в Германии настанут трудные времена, считает эксперт. Следует ожидать высокий уровень инфляции и нарастание внешнего долга на фоне общего геополитического кризиса, считает Эрхардт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению министра по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роба Йеттена, газовый кризис в любой из стран ЕС спровоцирует «эффект домино» и быстро распространится по всему Евросоюзу.