Киев, , 00:32 — REGNUM Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов заявил, что «военно-морской флот Украины превратился в военно-речной». Об этом он сообщил РИА Новости 3 июля.

ВМС Украины Ministry of Defense of Ukraine

«Фактически день День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — говорит адмирал.

Помимо этого, Владимир Комоедов отметил, что фактически в составе ВМС Украины остались только несколько бронекатеров, которые в лучшем случае могут передвигаться по Днепру.