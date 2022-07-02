Киев, 3 июля, 2022, 00:32 — ИА Регнум. Бывший командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов заявил, что «военно-морской флот Украины превратился в военно-речной». Об этом он сообщил РИА Новости 3 июля.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«Фактически День военно-морского флота на Украине отмечается без флота, то есть без кораблей, которые либо затоплены, либо не боеготовы. Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной», — говорит адмирал.

Помимо этого, Владимир Комоедов отметил, что фактически в составе ВМС Украины остались только несколько бронекатеров, которые в лучшем случае могут передвигаться по Днепру.