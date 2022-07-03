Лисичанск, ЛНР, , 00:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами. Об этом политик сообщил в своём телеграм-канале.

Букет цветов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кадыров опубликовал ролик, в котором российские военные входят в центр Лисичанска в ЛНР. «С неподдельной радостью и цветами встречают своих освободителей жители Лисичанска. И это неудивительно, ведь они ждали этого дня на протяжении долгих восьми лет», — подписал видео президент Чеченской Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров рассказал о «грамотном и стремительном» взятии Лисичанска. «Надо отдать должное всем бойцам, они справились с этой сложной задачей настолько быстро, насколько это в принципе возможно», — добавил он.

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