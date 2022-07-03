Манчестер, Великобритания, , 00:28 — REGNUM «Манчестер Юнайтед», как сообщает издание Sky Sports, не собирается в летнее трансферное окно расставаться с 37-летним универсальным нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду Кирилл Венедиктов / soccer.ru

Ранее сообщалось, что на Роналду претендует римская «Рома». Сам футболист попросил руководство «красных дьяволов» его продать, так как сам игрок намерен выступать в Лиге Чемпионов УЕФА.

В прошедшем сезоне Криштиану Роналду принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету португальца шесть голов в семи встречах.

Текущее соглашение Роналду с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 30 миллионов евро.