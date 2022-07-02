Мёнхенгладбах, Германия, 3 июля, 2022, 00:21 — ИА Регнум. 2 июля менхенгладбахская «Боруссия» объявила о выкупе контракта 25-летнего центрального защитника сборной Японии по футболу Ко Итакуры у «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

Blue-Letter Стадион «Боруссия Парк»

Соглашение Ко Итакуры с клубом немецкой Бундеслиги рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный интернет-портал transfermarkt оценивает японского футболиста в 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ко Итакура, выступая за «Шальке-04» из Гельзенкирхена, принял участие в 31 туре второй немецкой Бундеслиги 2021/22, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и получил три желтые карточки.