Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Экс-глава Белого дома Дональд Трамп планирует объявить в скором времени о начале предвыборной кампании на президентских выборах. Выборы главы США состоятся через два года. О намерении участвовать в них Трамп может объявить до ноябрьских выборов в Конгресс США. Об этом сообщает источник в окружении Трампа.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отмечает газета New York Post, Дональд Трамп рассматривает возможность объявить о начале своей кампании по борьбе за пост президента США.

Ранее советники бывшего президента США Дональда Трампа сообщали о возможном объявлении о начале его третьей президентской кампании уже летом 2022 года. При этом близкие к Трампу источники сообщили, что их попросили не использовать для возможного объявления старта предвыборной кампании День независимости США, который отмечается 4 июля.

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