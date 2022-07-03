3 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова замруководителя Совбеза России о том, что в странах Евросоюза наблюдается рост недовольства украинскими беженцами.

Светлана Рыбина, , 00:57 — REGNUM Заявление заместителя руководителя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев о том, что «бурный роман европейцев с украинцами завершается» — наблюдается рост недовольства украинскими беженцами в странах Евросоюза, разгорается оголтелый национализм, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 3 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Поматросили и бросили желтоблакитную тряпку», — написал Сергей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Медведев абсолютно прав в своей оценке происходящих процессов в Евросоюзе.

«Аттракцион европейской щедрости заканчивается. Граждане «щеневмерлики», передаём за билеты и выходим. Как обычно, использовали, словно резиновое изделие, и выкинули за ненадобностью», — пишет Сергей Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что никто всерьёз в Европе не собирался жениться на Украине, просто каждому на Западе было выгодно изображать заботу о бедных украинцах, терпящих бедствия от «злых русских».

«Да боже мой, это ведь так, мимолётное увлечение было. Показуха! Никакие они не «помощники», никто Украине помогать и не торопится особо», — подметила Александра Н.

Часть людей уверена, что значительную роль в остывании чувств к украинским беженцам сыграл общий спад интереса к теме Украины и украинского конфликта.

«Да уже в принципе как такой ажиотаж вокруг Украины утих. Запад свои задачи на Украине выполнил, использовал в своих интересах и всё. Больше надобности в Украине нет, особенно, если она требует себя содержать», — написал Маркел Д.

«Было сразу понятно, что украинцам будут помогать ровно до тех пор, пока всё мировое сообщество следит за конфликтом. Как только интерес спал, то сразу начали выгонять украинцев обратно, потому что пользы европейской стране, которая и так страдает от энергетического кризиса, они никакой не приносят», — указывает Даниил А.

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

Отдельные комментаторы пишут, что вскоре отсутствие чувств к украинцам обернётся ненавистью европейцев к обнаглевшим нахлебникам.

«Меж тем жители польской столицы Варшавы вышли на массовые протесты из-за большого притока беженцев с Украины. Местные жители недовольны поведением приезжих и говорят, что устали от них. Люди прямо кричат о том, что украинцы стали себя вести, словно это они хозяева в Польше, а не поляки. С таким информационным фоном становится понятно, что будущее у беженцев на Западе грозится быть печальным», — считает Aliya A.

Ряд пользователей уверен, что с такой участью украинцы не согласятся, ведь им обещали любовь до гроба.

«Сейчас украинцы начнут там истерить и бунтовать, ведь им, по их мнению, все должны. Держись, Европка!» — обращается Елена З.

«По сути, это хороший урок как для европейцев, так и для украинцев. Украинцы, кстати, тоже не в восторге от европейской действительности и как их приняли», — отметил Валерий Ф.

Напомним, 2 июля заместитель руководителя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев написал в своём Telegram-канале о том, что «бурный роман европейцев с украинцами завершается». Медведев отметил, что в европейских странах, «затеявших любовные игрища с Киевом», наблюдается рост недовольства украинскими беженцами, разгорается оголтелый национализм.