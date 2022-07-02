Минск, 2 июля 2022, 23:51 — REGNUM Ни один шаг в Белоруссии, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Александра Лукашенко. Об этом заявил 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости сам глава государства. Об этом сообщает издание БЕЛТА.
Белорусский лидер подчеркнул, что так будет всегда, пока он остаётся президентом. По словам Лукашенко, он понимает, кто и для чего говорит о беспомощности властей республики.
Ранее Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия не собираются никого шантажировать ядерным оружием.
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