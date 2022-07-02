Минск, , 23:51 — REGNUM Ни один шаг в Белоруссии, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Александра Лукашенко. Об этом заявил 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости сам глава государства. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер подчеркнул, что так будет всегда, пока он остаётся президентом. По словам Лукашенко, он понимает, кто и для чего говорит о беспомощности властей республики.

«Если кто-то думает (об этом часто пописывают в СМИ), что Беларусь «оккупирована», Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет, Путин (президент России Владимир Путин) тут ходит пешком по Беларуси и всё решает… Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали: они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу по-деревенски мгновенно отмахнуться, и пытаются меня дёргать за живое», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия не собираются никого шантажировать ядерным оружием.

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