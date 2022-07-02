Минск, 2 июля, 2022, 23:51 — ИА Регнум. Ни один шаг в Белоруссии, особенно сегодня, не делается без согласия и требования президента Александра Лукашенко. Об этом заявил 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня независимости сам глава государства. Об этом сообщает издание БЕЛТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Белорусский лидер подчеркнул, что так будет всегда, пока он остаётся президентом. По словам Лукашенко, он понимает, кто и для чего говорит о беспомощности властей республики.

«Если кто-то думает (об этом часто пописывают в СМИ), что Беларусь «оккупирована», Лукашенко ничего не решает, властей в Беларуси уже нет, Путин (президент России Владимир Путин) тут ходит пешком по Беларуси и всё решает… Я понимаю, почему это происходит, и хочу, чтобы вы понимали: они сейчас используют всякие методы и принципы борьбы с нами. Они знают мой характер, что я могу по-деревенски мгновенно отмахнуться, и пытаются меня дёргать за живое», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия не собираются никого шантажировать ядерным оружием.