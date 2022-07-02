Вашингтон, , 23:42 — REGNUM Экономисты США выразили удивление укреплением российского рубля в условиях санкций. При всех ограничениях, введенных санкциями Запада, российская валюта заняла одно из первых мест среди сильнейших мировых валют. Об этом заявили эксперты американскому телеканалу CBS.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Такую ситуацию один из них — профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель — назвал нестандартной. При таких санкционных мерах государство должно было потерять инвесторов и сойти с внутреннего рынка крупного капитала. При этом национальная валюта непременно должна дешеветь. Однако в России смогли предпринять меры, предупредившие отток денежных средств за пределы страны. Вместе с ростом стоимости топлива все это укрепило рубль, считают эксперты.

В силу этого, они высказали мнение, что Россия вполне защитила себя от каких-либо санкционных мер Запада и ей они не страшны.

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