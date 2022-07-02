Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Снизить цены на бензин в США потребовал от владельцев заправок президент страны Джо Байден. Об этом он написал 2 июля на странице в соцсети Twitter.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

По его мнению, управляющие заправками компании должны так поступить, поскольку сейчас время «глобальных рисков».

«Снизьте цену, которую вы берёте на заправке, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — потребовал президент.

По данным аналитиков, сейчас цена бензина в США в среднем составляет 4,8 доллара за галлон.