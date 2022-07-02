Лидс, Великобритания, , 23:20 — REGNUM Как сообщает журналист Руди Галетти, футбольный клуб «Лидс Юнайтед» претендует на 21-летнего атакующего полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе. Руководство «Лидса» видит в футболисте замену Рафинье, который в летнее трансферное окно может перейти в «Челси» или «Барселону».

Сборная Бельгии Fifa.com

По информации источника, «Лидс Юнайтед» готов предложить «Брюгге» 40 миллионов евро за трансфер 21-летнего бельгийца. На данный момент трансферная стоимость де Кетеларе, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 Шарль де Кетеларе принял участие в 39-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами.