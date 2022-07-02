* запрещённая в России организация

Кабул, , 23:13 — REGNUM Глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана Али Мейсам Назари в интервью телеканалу Afghanistan International заявил, что примирение с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ближайшее время невозможно.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

По его словам, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является тоталитарной организацией и Фронт продолжит свою вооруженную борьбу.

Он сказал, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — террористическая группировка, которая имеет «тесные связи с другими террористическими сетями».

Напомним, 1 июля талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнародовали аудиофайл, приписываемый мулле Хайбатулле Ахундзада, в котором лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы подчеркнул, что взаимодействия с международным сообществом не будет, поскольку приоритетом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) является следование шариату.

«Талибан»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.