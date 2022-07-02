Берлин, 2 июля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Отказ от российского газа обойдётся Германии в триллион евро, заявил эксперт по фондовому рынку Йенс Эрхардт. Интервью экономиста опубликовало 1 июля издание Handelsblatt.

antjeverena Газпром в Германии

Эрхардт считает, что Германия переживает трудные времена на фоне последствий санкций в отношении России. Промышленность станет менее конкурентоспособной, пояснил эксперт, а немецкая экономика недостаточно инновационна.

«Мы не сможем заменить дешёвый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдётся нам в один триллион евро», — сказал Эрхардт.

Специалист предупреждает — высокая инфляция, геополитический кризис и высокий уровень долга являются бременем, которое почувствуют в Германии.