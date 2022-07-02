Кабул, 2 июля, 2022, 23:00 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар в результате взрыва в религиозной школе пострадали 10 человек. Об этом 2 июля сообщает «8 Собх» со ссылкой на местные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По их данным, инцидент произошел в школе «Усман Зул-Нарин» в уезде Родат.

Источники сообщают, что обстоятельства пока неизвестны, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.