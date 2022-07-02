Магас, , 22:56 — REGNUM В Ингушетии объявлен выходным днем понедельник 11 июля. Указом главы региона Махмуда-Али Калиматова в этот день предоставляется выходной в связи с празднованием мусульманского праздника Курбан-байрам.

«Учитывая, что мусульманский праздник жертвоприношения отмечается три дня, с 9 по 11 июля, а первые два выпадают на субботу и воскресенье, дополнительный выходной жителям республики предоставляется в понедельник», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Праздник жертвоприношения является одним из основных мусульманских праздников. В этот день верующие приносят в жертву животных. К этому дню завершается хадж. По традиции в субъектах России, большинство жителей которых исповедуют ислам, на Курбан-байрам предоставляются выходные дни.