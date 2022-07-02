Красный Луч, ЛНР, 2 июля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Жителей города Красный Луч в ЛНР, подвергшихся обстрелу со стороны украинских войск, допросили следователи Следственного комитета РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

Одной из очевидцев стала четырёхлетняя девочка. Ребенок рассказал о том, как всё вокруг стало чёрным, сгорели домашние вещи.

«Был бабах. Много бахов», — говорит ребёнок на видеокадрах, опубликованных 2 июля РИА Новости.

Девочка пришла к следователям с матерью и бабушкой, в протокол занесут их показания.

«Дочка сильно напугана, пугается каждого громкого звука, плачет. Можно сказать, у неё психологическая травма», — рассказала мать ребенка.

По данным Генпрокуратуры ЛНР, вечером 16 июня боевики вооружённых формирований Украины обстреляли Красный Луч оперативно-тактическим ракетным комплексом «Точка-У». Повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения, погибли три человека, в том числе двое детей.