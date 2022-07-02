Тартус, Сирия, 2 июля, 2022, 22:46 — ИА Регнум. По сирийской провинции Тартус 2 июля был нанесен ракетный удар самолетами ВВС Израиля. В результате обстрела ранены два человека, сообщили в Минобороне РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Четыре истребителя F-16 ВВС Израиля утром 2 июля нанесли удар управляемыми ракетами по провинции Тартус в Сирии, ранены два мирных жителя», — приводит ТАСС слова представителя Минобороны России.

Ранее о нанесении утром 2 июля ракетных ударов израильскими военными по провинции Тартус сообщило агентство SANA. По его данным, Израиль выпустил несколько ракет со стороны Средиземного моря по птицефабрикам. В миноброны Сирии подтвердили воздушную агрессию. Ракеты были выпущены по птицефермам в районе города Эль-Хамидия к югу от Тартуса со стороны Средиземного моря к западу от (ливанского города) Триполи.