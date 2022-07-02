Москва, , 22:45 — REGNUM Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 29 тыс. человек. Об этом 2 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Столовая для беженцев с Украины Александр Полегенько © ИА REGNUM

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 29 252 человека, в том числе 3 922 ребенка», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 2 265 057 человек, из которых 356 884 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости заявил, что украинские силовики несколько дней назад пытались нанести ракетный удар по военным объектам Белоруссии.