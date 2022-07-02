Барселона, Испания, , 22:34 — REGNUM Испанское издание Sport.es 2 июля сообщило, что 25-летний французский фланговый нападающий «Барселоны» близок к продлению контракта с каталонским клубом.

Усман Дембеле Www.fcbarcelona.cat

По информации источника, в ближайшие несколько часов француз подпишет с «Барселоной» двухлетнее соглашение, рассчитанное до 2024 года, чтобы футболист начал подготовку к следующему сезону в составе «сине-гранатовых».

В прошедшем сезоне Усман Дембеле принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

За «Барселону» Дембеле выступает с 25 августа 2017 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость француза, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.