Владикавказ, 2 июля 2022, 22:31 — REGNUM Власти Северной Осетии позаботятся о летнем отдыхе детей военнослужащих, погибших при исполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Им будут выдаваться бесплатные путевки. Соответствующий законопроект приняли депутаты республиканского парламента.
Законопроект, устанавливающий эту меру поддержки, представила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова. Он был принят в трех чтениях.
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