Владикавказ, , 22:31 — REGNUM Власти Северной Осетии позаботятся о летнем отдыхе детей военнослужащих, погибших при исполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Им будут выдаваться бесплатные путевки. Соответствующий законопроект приняли депутаты республиканского парламента.

В летнем детском лагере отдыха 40.мвд.рф

«Дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, будут получать бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления в качестве дополнительной меры социальной поддержки», — говорится в сообщении законодательного органа.

Законопроект, устанавливающий эту меру поддержки, представила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова. Он был принят в трех чтениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Дагестана поручил оказать поддержку детям погибших военнослужащих