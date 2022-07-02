Владикавказ, 2 июля, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Власти Северной Осетии позаботятся о летнем отдыхе детей военнослужащих, погибших при исполнении своего долга в ходе спецоперации на Украине. Им будут выдаваться бесплатные путевки. Соответствующий законопроект приняли депутаты республиканского парламента.

40.мвд.рф В летнем детском лагере отдыха

«Дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, будут получать бесплатные путевки в организации отдыха и оздоровления в качестве дополнительной меры социальной поддержки», — говорится в сообщении законодательного органа.

Законопроект, устанавливающий эту меру поддержки, представила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова. Он был принят в трех чтениях.