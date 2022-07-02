Милан, Италия, , 22:27 — REGNUM 2 июля миланский «Интер» объявил о подписании контракта с 26-летним голкипером сборной Камеруна Андре Онаной, выступавшим последние семь лет за амстердамский «Аякс». Футболист присоединился к «нерадзурри» на правах свободного агента.

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Соглашение Андре Онаны с «Интером» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27. Профильный немецкий интернет-портал оценивает камерунского голкипера в 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Андре Онана принял участие лишь в восьми матчах за амстердамский клуб во всех турнирах, в которых пропустил двенадцать мячей.

5 февраля пресс-служба УЕФА объявила о двенадцатимесячной дисквалификации голкипера, так как 30 октября 2020 года в допинг-пробах голкипера был обнаружен фуросемид.