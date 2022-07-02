Москва, , 22:36 — REGNUM Огневые позиции оборудовали украинские военные в многоквартирных жилых домах на улице Европейской в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом 2 июля заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ U.S. Army Europe Images

Следите за развитием событий в трансляции: «Денацификация неизбежна: спецоперация России на Украине — все новости»

По его словам, в жилых домах военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) обустроили также склады вооружения и боеприпасов. Во дворе на детских площадках размещены гаубицы и реактивные системы залпового огня. Местным жителям запрещено покидать свои дома под предлогом обеспечения безопасности, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в Народной милиции ДНР сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории ДНР.