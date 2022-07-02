Москва, , 22:26 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили бронетехнику и артиллерию в техническом лицее в Харькове. Об этом 2 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

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«В Харькове в техническом лицее № 173 неонацисты украинских вооруженных формирований оборудовали опорный пункт, разместили бронетехнику и артиллерию», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли населенные пункты Новобахмутовка и Новоселовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).