Лондон, , 22:22 — REGNUM Как сообщает издание Daily Mail, лондонский «Арсенал» согласовал условия контракта с 25-летним центральным полузащитником «Лестер Сити» и сборной Бельгии Юри Тилемансом.

Юри Тилеманс Кирилл Венедиктов

Текущее соглашение Юри Тилеманса с «лисами» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бельгийского хавбека в 55 миллионов евро.

За «Лестер Сити» Тилеманс выступает с 31 января 2019 года после перехода из «Монако» на правах аренды. Спустя полгода «лисы» выкупили футболиста за 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Юри Тилеманс принял участие в 32-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил три желтые карточки.