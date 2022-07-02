Москва, , 22:11 — REGNUM Более 38 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 2 июля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

«На Украину и республики Донбасса (со 2 марта 2022 г.) доставлено 38 985,1 тонны», — сказал он.

По его словам, всего проведено 1249 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки семь.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что за минувшие сутки ВС РФ уничтожили ударами высокоточного оружия пять пунктов управления ВСУ.