Москва, 2 июля, 2022, 22:09 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июля, московский «Спартак» разгромил «Енисей» из Красноярска в рамках контрольного матча. Основное время встречи, проходившей в Черкизово на стадионе «Тарасовка», завершилось со счетом 3:0.

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Забитыми мячами в составе «красно-белых» отметились Квинси Промес (30’), Александр Соболев (55’) и Даниил Хлусевич (73’). На матче работала бригада арбитров во главе с Константином Юдановым.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Николай Рассказов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Мацей Рыбус, Наиль Умяров, Роман Зобнин, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Квинси Промес, Александр Соболев.

«Енисей»: Станислав Антипин, Валерий Кичин, Херман Феррейра, Александр Масловский, Вячеслав Бардыбахин, Олег Ланин, Егор Иванов, Владлен Бабаев, Никита Глушков, Александр Канаплин, Андрей Окладников.