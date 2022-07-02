Москва, , 22:18 — REGNUM Боевики украинских националистических батальонов заняли позиции в зданиях института иностранных языков и отдела ЗАГС в Бахмуте Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 2 июля сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Украинские боевики Цитата из к/ф «Донбасс. Окраина», реж. Ренат Давлетьяров. 2019. Россия

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По его словам, боевики дислоцированы в зданиях на улицах Василия Першина и Независимости, на прилегающих территориях размещена бронетехника, позиции миномётных расчётов и РСЗО. Кроме того, подчеркнул он, подходы к учреждениям заминированы, а местное население об этом умышленно не уведомлено.

Мизинцев добавил, что факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан и использование вооруженными формированиями Украины гражданской инфраструктуры в военных целях продолжат тщательно фиксировать.